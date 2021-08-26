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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

26 Ağustos 2021 17:22

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

erzurumoltu ilçesiorman yangını
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