Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı.
26 Ağustos 2021 17:22
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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Erzurum'da bir evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
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