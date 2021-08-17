Erzurum, ağustos ayında kara büründü
17 Ağustos 2021 09:41
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Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.
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Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.
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İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.
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Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.
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Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.
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Erzurum, Ağustos ayında kara büründü
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