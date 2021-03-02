Ersun Yanal'ın Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar
02 Mart 2021 17:01
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Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bugüne dek Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar:
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Umut Bulut Yaş: 18 Takım: Ankaragücü
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Okan Koç Yaş: 20 Takım: Gençlerbirliği
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Uğur Boral Yaş: 20 Takım: Gençlerbirliği
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Serkan Balcı Yaş: 19 Takım: Gençlerbirliği
614
Orhan Sam Yaş: 16 Takım: Gençlerbirliği
714
Ufuk Ceylan Yaş: 20 Takım: Manisaspor
814
Arda Turan Yaş: 18 Takım: Manisaspor
914
Caner Erkin Yaş: 17 Takım: Manisaspor
1014
Selçuk İnan Yaş: 20 Takım: Manisaspor
1114
Aytaç Kara Yaş: 19 Takım: Eskişehirspor
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Yusuf Yazıcı Yaş: 20 Takım: Trabzonspor
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Gökdeniz Bayrakdar Yaş: 19 Takım: Antalyaspor
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Altay Bayındır Yaş: 21 Takım: Fenerbahçe (GOAL)
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