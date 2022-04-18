Ersun Yanal'dan son şampiyonluk yorumu: "İllaki Aykut Kocaman’ın emeği vardır ama..."
Teknik direktör Ersun Yanal katıldığı programda Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.
18 Nisan 2022 15:47
17
İki dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersun Yanal, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerdeki dönemiyle ilgili de konuşan Yanal şunları kaydetti:
27
"Fenerbahçe dünyanın sayılı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çok etkin ve dinamik bir yapısı var. Bunu futbolun dışında da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Futbolun Fenerbahçe'de yarattığı etki zevk ve keyiftir"
37
"Rakiplerine kurdukları üstünlüğü parçalı olarak değerlendirirler ve sahada üstünlük kurmak isterler. Sonuç onlar için önemlidir ama coşku ve futbol daha önemlidir."
47
"Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim."
57
2013-2014 ŞAMPİYONLUĞU | "İlla ki Aykut Kocaman’ın emeği vardır o takımda. Ama o takımla ben çalıştım ve ben başarılı oldum. Biz tarihi farkla şampiyon olduk. Ben de aynı kadroyu bıraktım ama başarılı olamadılar."
67
"Haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk."