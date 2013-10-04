Erotik Japon resimleri sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki eski çağ yapıtları ve etnografya eserlerinin sergilendiği British Museum cesur bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Müze, Şunga olarak bilinen Japon erotik sanatından 150 eseri sergiliyor. (Torii Kiyonaga - 1752-1815)
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Sergi, Japonya'nın dünyaya büyük ölçüde kapalı olduğu dönemde Japonların cinsel hayatına ışık tutuyor.
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Sergideki resimlerin çoğu, Tokyo'da 16, 17 ve 18. yüzyıllarda Japonya'da ağaç baskı tekniğiyle yapılan eserlerden oluşuyor. Eserlerde sıklıkla cinsel organlar da resmediliyor. (Nişikava Sukenobu -1671 - 1750)
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Resimlerde daha çok kadın-erkek ilişkisine yer veriliyor. Fakat gay, lezbiyen ve grup seks sahnelerine de rastlanıyor. (Sugimura Jihei 1681 - 1703)
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Bu resimler genelde 12'lik albümler halinde satılıyor ve hepsi farklı cinsel ilişki pozisyonlarını resmediyordu. (Utagawa Toyoharu)
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Bazen gerdek gecesine hazırlamak için kadınlara bu albümler gösteriliyordu. (Hosoda Eişi 1756 - 1829) kaynak: kaynak: BBC Türkçe