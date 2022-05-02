Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar ikinci haftaya uzanırken, göstericiler Erivan genelinde yolları kapattı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı
02 Mayıs 2022 15:54
15
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, başkentte gösteri yapan hükümet karşıtları caddeleri kapattı.
25
Kendilerine 'Direniş Hareketi' adını veren göstericiler Pazartesi günü, Erivan'ın merkezinde bulunan Fransa Meydanı'nda süresiz oturma eylemi için çadır kuracaklarını duyurdular. Ayrıca çalışanları greve, üniversite öğrencilerini derslere katılmamaya çağırdılar.
35
Polis, bu sabah itibarıyla 189 göstericiyi gözaltına aldı.
45
Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.
55
Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.