Erman Toroğlu, bir süre maç verilmeyeceğini iddia ettiği 4 hakemi açıkladı
08 Şubat 2021 13:21
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Erman Toroğlu, 4 hakemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından cezalandırıldığını ve bir süre görev almayacaklarını öne sürdü. A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, "Yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle 4 hakeme bir müddet görev verilmeyecek" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun açıkladığı hakemler:
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Toroğlu'nun sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini iddia ettiği Alper Ulusoy son olarak Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. Bu maçta Veysel Sarı'yı oyundan atması çok tartışılmış ve Antalyaspor tarafından düdüğünü asması istenmişti.
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Atilla Karaoğlan ise Kayserispor-Alanyaspor maçında düdük çalmıştı. Kayseri yönetimi Sapunaru'yu ikinci sarıdan atan Karaoğlan'a tepki göstermişti.
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Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise, Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti. Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.
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Suat Arslanboğa son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Bazı hakem yorumcuları, Arslanboğa'nın Hatay lehine iki pozisyonda penaltıyı es geçtiğini iddia etmişti.
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Erman Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.