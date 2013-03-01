Erkeklerin yataktaki 7 korkusu

Özellikle porno filmlerdeki cinsel organ boyutları, birçok erkeği, kendi cinsel organı hakkında umutsuzluğa iter. Bu yüzden boyut sıkıntısı, bazı erkekleri yataktan alıkoyabilir.
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Kadınlar gibi erkekler de mükemmel vücuda sahip olmak isterler. Öyle ki vücuttaki herhangi bir kusur, soyunduğunda ortaya çıkacağından kimi erkekler kendilerini bu sorunu çözene kadar yataktan uzak tutmaya çalışabilir. Bu yüzdendir birçok erkeğin bu sıralarda spor salonlarında kendileri parçalamaları... Bu konuda o kadar da endişe etmeyin üçgen vücut ve baklava şeklinde kasları sevmeyen kadınlar da var.
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Ter kokusu vb. vücut kokusu erkeklerin en büyük sıkıntılarından biri. Hele bir de işin ucunda
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Bazı kokular sadece karşı cins için cinsel çekime sebep olabilir. Örneğin bazı araştırmalarda kadınlar, erkeklerin spor sonrası kokularından cinsel anlamda etkilediklerini ortaya koymuştur. Ancak, erkekler kendi kokularını, kadından farklı algıladıkların bu fırsatı kaçırabilir ve kötü koktuğunu düşünerek yataktan uzak durabilir.
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Erkekler kısa sürede orgazm olmaktan korkarlar. Korkmalıdırlar da. Çünkü kadınlar kısa süren seksten pek hoşlanmazlar. Kendilerini kullanılmış gibi hissedebilirler. Bu yüzden bazı erkekler özellikle fazla zamanları olmadığı zaman, yataktan uzak durmayı tercih ederler. Çünkü bu onlar için eksi puan olacak, geleceği karartacaktır.
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Erkeklerin birçoğu kendisinin Casanova olduğunu düşünür. Dünyanın en çekici erkeği odur ve bütün kadınlar onun için çıldırmaktadır. Ancak bu özgüvenin aksi bir durumda söz konusu olabilir. Örneğin bütün kadınlar için yaratıldığını düşünen bir erkeğin yatakta en ufak bir falsosunun kısa sürede kadınlar dünyasında yayılması mümkündür. Bu durum Casanova'nın sonu anlamına gelebilir. Bu tür sıkıntılı durumlarda erkekler imajlarını korumak için yataktan uzak durmayı tercih ederler.
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Kadınlar yataktayken tıpkı erkekler gibi orgazma ulaşmak isterler. Ancak bu çoğu kez erkekler tarafından es geçilir. Erkek boşalır ve seks biter. Tabi bu kadın için o erkeğin bitmesine anlamına da gelir. Erkekler partnerleriyle devam etmek istiyorlarsa kadının orgazmını da göz önünde tutmaya mecburdur. Bu durumun yarattığı endişe bazen erkekleri yataktan uzak tutabilir. Ancak kabul etmeli ki böyle bir sorun yataktan uzak durarak değil, tam aksine yatakta çözülür. (Kaynak: milliyet.com.tr)