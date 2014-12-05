Seksi bir iç çamaşırının içinde ya da sıra dışı bir makyaj yaptığınızda kendinizi çekici buluyor olabilirsiniz. Ancak işin içine erkekler girince konu tamamen değişiyor. Kadınların çekici olduklarını düşündüğü pek çok şey erkekler tarafından beğenilmiyor. Peki, erkekler kadınlarda en çok neyi çekici buluyor? İşte erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 şey...
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Sarı saçlar her zaman popüler olabilir ama erkeklerin gözünde yeteri kadar çekici değil. 2008 yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin kumral kadınlardan daha çok hoşlandıkları ve sarışınlara oranla kumralları daha çok tercih ettikleri ortaya çıktı.
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Yapılan bir araştırmaya göre beyaz ve parlak dişlere sahip kadınlar, erkekler tarafından çekici bulunuyor. Araştırmaya göre erkekler, sararmış ve kötü görünen dişlere sahip kadınlardan da hiç hoşlanmıyor. Ancak yapılan bir başka araştırmada ise aşırı derecede parlayan beyaz dişlere sahip kişiler, doğal beyaz dişlere sahip kişilere göre daha az çekici bulunuyor.
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İncecik ve dümdüz vücut tipine sahip kadınlar, podyumların vazgeçilmezi olabilir. Ancak Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada erkeklerin geniş kalçalarla orantılı bel ölçüsüne sahip kadınlara bayıldığını ortaya koydu.
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Yapılan bir araştırmaya göre erkekler, buğulu ve etkileyici ses tonuna sahip kadınları daha çekici buluyor. Bu sebeple zaman zaman arkadaşlarınızla yaptığınız bebek gibi konuşmaktan, partnerinizin ya da hoşlandığınız kişinin yanında yapmaktan kaçının.
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Kadınlar, aşırı makyajın erkekler tarafından beğenildiğini düşünür. Ancak yapılan bir araştırma bunun tam tersini söylüyor. Araştırmada yüzlerine farklı derecede makyaj yapılmış kadınların fotoğrafları kadın ve erkek gruplarına gösterildi ve en çok hangisini beğendikleri soruldu. Araştırmanın sonucunda ise daha az makyaj yapılmış kadınların daha çekici bulunduğu ortaya çıktı.
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Kulağa tuhaf gelebilir ama kolları uzun olan kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulunuyor.