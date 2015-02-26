Erkeklerin dikkat etmesi gereken kanser belirtileri
26 Şubat 2015 11:07
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Soğuk algınlığı ya da alerji olmadan 3 haftadan daha uzun süren öksürük akciğer kanserinin erken belirtisi olabilir. Lösemi de bronşit tarzı belirtilere yol açabilir. Öksürüğünüz sıradan öksürükten farklıysa ve ısrarcıysa ya da öksürükle birlikte kan geliyorsa mutlaka doktora gidin.
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İyileşen uçuk ya da diş hekiminden geldikten sonra başlayan diş ağrısı endişelenmenizi gerektirmez. Ancak ağzınızdaki yaralar iyileşmiyorsa, dişetlerinizde ya da dilinizde kırmızı veya beyaz yamalar oluşuyorsa, çenenizde hissizlik ya da şişlik varsa bunlar ağız kanserinin belirtileri olabilir. Sigara içen ya da tütün çiğneyen erkeklerde ağız kanseri riski daha fazladır.
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Her gün görülen sindirim rahatsızlığı nadiren kanserle sonuçlanır. Ancak kalıcı mide krampları ya da sürekli bulantı hissetmek normal değildir. Basit bir ülser olabileceği gibi, lösemi ya da gırtlak, karaciğer, pankreas ya da kolon kanseri belirtisi olabilir.
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Birkaç haftadan fazla devam eden ve gittikçe kötüleşen boğaz ağrısı akciğer kanserinin yanı sıra gırtlak ya da mide kanserinin belirtisi olabilir.
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Erkekler güneşte kadınlardan daha uzun süre kalmaktadır ve güneş kremi az kullanmaktadırlar. Ayrıca erkeklerin saç derisini ve kulaklarını örten kıllar daha kısadır, bu iki bölge kansere karşı daha yatkındır. Erkekler doktora kadınlardan daha az gittikleri için kanser erken aşamada tespit edilemiyor.
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Dışkıda kan hemoroid belirtisi olabileceği gibi kolon kanserinin de habercisi olabilir. Kan görünüyor ve sonra yok oluyorsa genç yetişkinler bunu önemsemiyor. Bağırsak hareketlerinde kan asla normal değildir, mutlaka araştırılmalıdır.
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Sıradan morarmalar önemli değildir. Fakat morluklar sürekli oluşmaya başlarsa ve özellikle elleriniz ya da parmaklarınız gibi normal olmayan yerlerde oluşuyorsa doktora görünün. Sıradışı morluklar lösemi belirtisi olabilir.
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Genel durumunuz iyi fakat kendinizi hasta hissediyorsanız ya da sık sık ateşiniz çıkıyorsa bu löseminin erken belirtisi olabilir. Bu kan kanseri vücudun anormal sayıda beyaz kan hücresi üretmesine neden olur, vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneği zayıflar.
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Migreniniz yoksa ve başınız normalde asla ağrımıyorsa aniden ortaya çıkan baş ağrısı sinirlere baskı yapıp ağrıya neden olan beyin tümörünün belirtisi olabilir.
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Birçok insan için kilo kaybı iyi bir şeydir. Normalde iştahınız iyiyse, ancak son zamanlarda azalma olduysa dikkat etmelisiniz. Kilo kaybı gırtlak, pankreas, karaciğer ve kolon kanseri gibi farklı kanserlerin yan etkisi olabilir. Ayrıca lösemi ve lenfomada da en yaygın görülen belirtilerden biridir.
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Bazen herkesin enerjisi azalır. Fakat 1 aydan daha uzun süredir kendinizi her gün yorgun hissediyorsanız ya da nefes darlığı çekiyorsanız doktora gidin. Lösemi ve lenfoma yaygın olarak inatçı yorgunluğa neden olur.
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İdrar yapmada zorlanıyorsanız, idrarınızda kan varsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Bu belirtiler prostat kanserine işaret edebilir. Çünkü prostat kanseri ileri aşamalara kadar fark edilir belirtiler vermez.