Erkeklerin cinsellikte yaptığı 10 hata

Cinselliğin tabu olduğu Türkiye'de seksle ilgili konuların yeterince dile getirilmemesi, kişilerin yanlış ve hatalı tutumlara sahip olması sonucunu doğurabilir.
30 Haziran 2020 20:08
122
Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, partnerleriyle iyi bir cinsellik yaşamak isteyenler için erkeklerin uzak durulması gereken hataları açıkladı.
222
İşte Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney'in ele aldığı, cinsellikte yapılan 10 hata... Kaynak: Mahmure - Hürriyet
322
1. Partnerinizle cinsellik konusunda konuşmamak
422
Birçok erkek cinselliğin doğal olarak olduğunu düşünür. Bu konuda konuşmaktan kaçınır. Oysaki cinsellikte karşı tarafın istekleri ve arzuları olabilir. Biliyoruz ki; uzun süredir evli olan çiftler bile karşı tarafın zevk aldığı yerleri bilmezler. Sevişmeler dışında da cinsellik konuşulmalı. Kadının cinsellikte beklentilerini ve isteklerini sormak gerekir. Bu sayede daha çok zevk veren, doyumlu cinsellik yaşanabilir.
522
2. Kadının her durumda cinselliğe hazır olduğunu düşünmek
622
Cinsellik diğer birçok isteğimiz gibi zaman zaman olmayabilir. Eşle ilgili sorunlar olduğunda, yorgunluk durumlarında, moral bozukluğunda, depresyon gibi durumlarda cinsel istek azalabilir. Eşinizin cinsel isteği olmadığında ısrar etmeden önce, bu durumu mutlaka onunla konuşun. Sorunların çözümü sizleri birbirinize karşı yaklaştıracaktır. Birbirini önemseyen çiftlerin cinsel yaşantıları daha mutlu olur.
722
3. Partnerine özen göstermemek
822
Cinsellik yakınlaşmanın en doruk noktasıdır. Kadının bedeniyle ilgili, aşırı olumsuz yorum yapmak onu cinsellikten uzaklaştırır. Gün içerisinde partnerinize ilgi göstermezseniz, konuşmazsanız veya kötü davranırsanız birbirinize yakınlığınız azalacaktır. Güzel sözler söylemek kadını iyi hissettirir. Yakınlık hissetmeyen kişilerin cinselliği doyumlu yaşaması oldukça güçtür. Bu durum sadece görev olarak yapılacaktır.
922
4. Ön sevişmeye yeterince zaman ayırmamak
1022
Erkekler kendini cinselliğe hazır hissettiğinde, alelacele cinselliğe başlar. Cinsel birleşme öncesi sevişme süresinin uzun olması kadının cinselliğe daha hazır hale gelmesini sağlar. Kadınların; erkeklere göre uyarılması biraz daha fazla zaman almaktadır. Bu nedenle ön sevişmeye zaman ayırın. Aceleci davranmayın.
1122
5. Erken boşalmayı dikkate almamak
1222
Birçok erkek erken boşalma sorunuyla karşı karşıyadır. Ancak karşı tarafla bunu konuşmak istemez. Bu sorunu görmezden gelir. Cinsel birleşme; 2 dakikanın altında sürüyorsa erken boşalma sorunu olabilir. Bu durumda partnerinizin orgazm olması oldukça zordur. Böyle bir sorun varsa mutlaka yardım alın.
1322
6. Temizliğe özen göstermemek
1422
Cinsellikten önce dişler fırçalanabilir, duş alınabilir. Kendi temizliğine dikkat etmek, karşınızdakinin sizden rahatsız olmasını engeller.
1522
7. Sadece kendisinin tatminine odaklanmak
1622
Bazı erkekler sadece kendilerinin tatmin olmasına odaklanırlar. Böyle durumlarda bir süre sonra karşı taraf kendisini cinsel açıdan doyumlu hissetmez. Bunun sonucu olarak cinsellikten uzaklaşır ve soğur. Cinselliğin iki kişiyi de memnun etmesi gerektiğini unutmamak gerekir.
1722
8. Kadının hamilelik korkusunu görmezden gelmek
1822
Erkekler cinselliğe hazır olduklarında, hızlıca cinselliğe başlamak isterler. Ancak kadının hamile kalma korkusu varsa bunu önemsemek gerekir. Hamilelik açısından riskli durum olduğunda, kadının korkularını azaltmak için prezervatif kullanılabilir. Böyle durumlarda ben bunu istemiyorum deyip, kadının korkularını dikkate almamak karşı tarafın cinselliğe isteğini azaltabilir.
1922
9. Kadının istemediği davranışlarda ısrar etmek
2022
Erkek; kadının cinsellikte istemediği, haz almadığı şeylere zorlarsa kadın cinsellikten soğur. Cinsellik yaşanırken kimse kimseye istemediği şeye zorlamamalıdır. Kadının acı duyduğu, güvensiz hissettiği veya sevmediği cinsel pozisyonlara zorlamak karşı tarafı cinsellikten uzaklaştırır. Israrcı olmak sadece cinsellikten soğutur.
2122
10. Seviştikten sonra arkasına dönüp uyumak
2222
Seksten sonra arkanızı dönüp yatarsanız kadın kendini kötü hissedebilir. Bu bir sonraki cinselliğin yaşanmasına engel olur. Karşı tarafa oldukça saygısız bir davranış olur. Saygının ve sevginin olmadığı durumlarda cinsellikte olmaz.