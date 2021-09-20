Erkeklerin cinsellik ile ilgili yaşadığı 10 gizli korku
Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Üney , erkeklerin seks ile ilgili yaşadığı 10 gizli korkuyu açıkladı
20 Eylül 2021 20:00
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Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Üney , erkeklerin seks ile ilgili yaşadığı 10 gizli korkuyu açıkladı
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1-Sertleşme kaybı İnsanlar günlük yaşamın stresinden etkilenir. İlaçlar, yorgunluk, eşin isteksiz olması, gerginlik gibi nedenler sertleşme sorununa neden olabilir. Bu durumlarda, cinsellik başlamasına rağmen erkekte sertleşme ya hiç olmaz ya da yeterince oluşmaz. Kişi bunun yaşam boyu devam edeceğinden kaygı duyar. Daha sonraki seferlerde erkek cinselliğe odaklanma yerine sertleşmesine odaklanır. Dolayısıyla en ufak bir sorun kişinin sertleşme kaybına neden olabilir. En önemli çare sertleşme yerine cinselliğe odaklanmaktır. Eğer buna rağmen sertleşme olmazsa mutlaka bir cinsel terapiste başvurulması gerekir.
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2-Erken boşalma Erken boşalma, erkeklerin cinsel yaşantısının ilk dönemlerinde doğaldır. Aynı eş ile uzun süre ilişkilerde giderek süre uzar. Ancak bazılarında, bu süre yeterince uzamaz. Bu kişiler cinsel yaşantılarında oldukça kaygı duyar. Bu nedenle bazen cinsellik esnasında birden fazla boşalma deneyerek ikinci veya üçüncüsünde süreyi uzatmaya çalışırlar. Burada kişi cinsellik yerine boşalmasına odaklanmıştır. Eşin bu konuda olumsuz tutumu, daha büyük sorun olabilir. Bazıları bunu engellemek için geciktirici spreyler veya ilaçlar kullanırlar. Ancak bunlar cinselliğin kalitesini düşürür.
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3-Performans kaygısı Seksle ilgili yanlış ve kulaktan duyma bilgiler nedeniyle kişiler performans kaygısı yaşarlar. Bunların neredeyse tamamı uydurma ve asla gerçek olmayan şehir efsaneleridir. Arada cinsellikte olan sorunlar doğaldır. Bundan sonra böyle olacak galiba şeklindeki düşüncelere kapılmamak gerekir. Bununla birlikte çift cinsellik hakkında birbiriyle konuşmaktan çekinmemeli,. isteklerini dile getirmelidirler. Bu sayede nelerin düzeltileceği ve nelerden endişe etmemek gerektiğini kişiler daha iyi anlayabileceklerdir.
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4-Boşalma sayısı Erkeklerin cinselliğinde önemli bir bilgi, kişi bir kez boşalma yaşadıktan sonra tekrar sertleşmesi için belli bir zaman gerekir. Bu süre 24 saati aşmazsa doğal olarak değerlendirilmelidir. 8Erkeklerin seks ile ilgili yaşadığı 10 gizli korku Bir gecede birden fazla sayıda boşalma da yaşanabilir. Ancak kulaktan dolma abartılı sayılar gerçek değildir. Kişi bunlara göre kendisini değerlendirmemelidir.
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5-Cinsel isteksizlik Birçok erkek çevreden duyduklarından etkilenerek "Her zaman cinselliğe hazır olmalıyım" diye düşünür. En ufak isteksizlik kendisinde endişe yaratır. Oysaki cinsel isteksizlik dönem dönem normaldir. Bunun geçici bir dönem olduğu bilinmelidir. Ayrıca bazen depresyon gibi psikiyatrik sorunlar, ilaçlar, stresli yaşam olayları, kayıplar nedeniyle cinsellik kesintiye uğrayabilir. Sadece bu dönem uzarsa bu konuda profesyonel bir destek alınabilir.
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6-Reddedilme korkusu Birkaç cinsellikte kadının cinsel isteğinin olmaması, erkelerde eşleri tarafından istenmediğine dair düşünceler yaratabilir. Oysaki ilişkinin duygusal yönündeki eksiklikler, kadının depresyonu, gerginliği ve stresi de onda cinsel isteksizlik yaratıyor olabilir. Bu durumları konuşmak ve çözüm üretmek ve gerekirse onun yardım almasını sağlamak problemi çözer. Her reddedilme, eşinizin sizi tamamen reddettiği anlamına gelmez.
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7-Ön sevişme Erken boşalma problemi yaşayan erkekler, boşalma korkusu nedeniyle ön sevişmeyi kısa tutmak isterler. Oysaki kadının cinselliğe hazırlanması için ön sevişme gereklidir. Bu korku nedeniyle birçok erkek bu duruma konsantre olamaz ve hızlı davranırlar. Bu da cinselliğin doyumunu azaltır. Kaliteli bir cinsellik için erken boşalma problemi mutlaka tedavi edilmeli.
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8-Boy sorunsalı Sertleşme halinde cinsel uzvun boyunun 9,5 santimetre olması cinsel doyum için yeterlidir. Ancak erkeklerin yüzde 55’i bu konuda memnuniyetsizdir. Dünya ortalaması ise 11,5 santimetredir. Gerçekten cinsel uzvun boyundan çok kişinin cinselliğe odaklanması daha önemlidir.
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9-Cinsel doyum endişesi Kaliteli bir cinsellikte doyum; çiftin cinselliğe odaklanması ve bu konudaki taleplerini ve istemediklerini birbirine söylemesi sayesinde mümkündür. Ancak bu konudaki endişeler daha çok ilk cinsellikte olur. Bu da doğaldır. Çift birbirini yeterince tanımaz ve doğal olarak isteklerini bilemez. Duygusal olarak yakın olmak ve cinselliği konuşulmaz bir durum olmaktan çıkarmak, bu konuda iyi bir çözümdür.
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10-Fiziksel kaygı Günümüzde tek tip; kaslı, yakışıklı erkek modeli ön plana çıkarılıyor. Eskiye göre erkeklerin bakımlı olmasıyla ilgili birçok yayın da mevcut. (Posta gazetesinden alınmıştır)