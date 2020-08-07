Erkeklerin 10 seks korkusu

İlaçlar, yorgunluk, partnerde isteksiz olması, gerginlik gibi nedenler sertleşme sorununa neden olabilmektedir. Bu durumlarda, cinsellik başlamasına rağmen erkekte sertleşme ya hiç olmaz ya da yeterince oluşmaz. Kişi bunun yaşam boyu devam edeceğinden kaygı duyar.
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Daha sonraki seferlerde erkek cinselliğe odaklanma yerine sertleşmesine odaklanır. Dolayısıyla en ufak bir sorun kişinin sertleşme kaybına neden olabilir. En önemli çare sertleşme yerine, cinselliğe odaklanmaktır.
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2- Erken boşalma
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Erken boşalma, erkeklerin cinsel yaşantısının ilk dönemlerinde doğaldır. Aynı partnerle uzun süre ilişkilerde giderek süre uzar. Ancak bazılarında, bu süre yeterince uzamaz. Bu kişiler cinsel yaşantılarında oldukça kaygı duyar. Bu nedenle bazen cinsellik esnasında birden fazla boşalma deneyerek ikinci veya üçüncüsünde süreyi uzatmaya çalışırlar. Burada kişi cinsellik yerine boşalmasına odaklanmıştır.
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Bazıları bunu engellemek için geciktirici spreyler veya ilaçlar kullanırlar. Ancak bunlar cinselliğin kalitesini düşürmektedir. Eğer kişi bu konuda sorun yaşarsa mutlaka cinsel terapistten yardım almalıdır.
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3- Boşalma sayısı
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Erkeklerin cinselliğinde önemli bir bilgi, kişi bir kez boşalma yaşadıktan sonra tekrar sertleşmesi için belli bir zaman gerekir. Bu süre 24 saati aşmazsa doğal olarak değerlendirilmelidir. Bir gecede birden fazla sayıda boşalma da yaşanabilir. Ancak kulaktan dolma abartılı sayılar gerçek değildir. Kişi bunlara göre kendisini değerlendirmemelidir.
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4- Performans kaygısı
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Seksle ilgili yanlış ve kulaktan duyma bilgiler nedeniyle kişiler performans kaygısı yaşarlar. Bunların neredeyse tamamı uydurma ve asla gerçek olmayan şehir efsaneleridir. Arada cinsellikte olan sorunlar doğaldır. Bundan sonra böyle olacak galiba şeklindeki düşüncelere kapılmamak gerekir.
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5- Cinsel isteksizlik
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Birçok erkek çevreden duyduklarından etkilenerek, ‘her zaman cinselliğe hazır olmalıyım’ diye düşünür. En ufak isteksizlik kendisinde endişe yaratır. Oysaki cinsel isteksizlik dönem dönem normal olabilmektedir. Bunun geçici bir dönem olduğu bilinmelidir.
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6-Reddedilme korkusu
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Birkaç cinsellikte kadının cinsel isteğinin olmaması, erkelerde eşleri tarafından istenmediğine dair düşünceler yaratabilir. Oysaki ilişkinin duygusal yönündeki eksiklikler, kadının depresyonu, gerginliği ve stresi de onda cinsel isteksizlik yaratıyor olabilir. Bu durumları konuşmak ve çözüm üretmek ve gerekirse onun yardım almasını sağlamak problemi çözer.
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7-Ön sevişme
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Erken boşalma problemi yaşayan erkekler, boşalma korkusu nedeniyle ön sevişmeyi kısa tutmak isterler. Oysaki kadının cinselliğe hazırlanması için ön sevişme gereklidir. Bu korku nedeniyle birçok erkek bu duruma konsantre olamaz ve hızlı davranırlar. Bu da cinselliğin doyumunu azaltır. Kaliteli bir cinsellik için erken boşalma problemi mutlaka tedavi edilmelidir.
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8-Boy sorunsalı
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Sertleşme halinde penis boyunun boyunun 9,5 santimetre olması cinsel doyum için yeterlidir. Ancak erkeklerin yüzde 55’i bu konuda memnuniyetsizdir. Dünya ortalaması ise 11,5 santimetredir. Gerçekten penis boyunun boyundan çok kişinin cinselliğe odaklanması daha önemlidir.
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9- Cinsel doyum endişesi
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Kaliteli bir cinsellikte doyum; çiftin cinselliğe odaklanması ve bu konudaki taleplerini ve istemediklerini birbirine söylemesi sayesinde mümkündür. Ancak bu konudaki endişeler daha çok ilk cinsellikte olur. Bu da doğaldır.