Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, güzellik sektörünün son yıllarda erkeklere yönelik ürün ve uygulamalar geliştirdiğini vurgularken, ülkemizde de bakım ve güzellik kavramlarının erkekler arasında trend olmaya başladığını vurguluyor. Karavelioğlu, güzelliğine ve kişisel bakımına önem veren, zamansız güzelliği yaşamak isteyen erkekler için 10 tavsiyede bulundu:
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1- Cildinizi her gün temizleyin Mutlaka her gün cilt özel cilt bakım ürünleriyle kirden ve tozdan arındırılmalıdır. Temiz ve bakımlı bir cilt daha parlak ve canlı görünecektir.
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2- Düzenli tıraş olun Tıraş olmak ölü derinin atılmasını sağlar. Sıcak suyla yumuşatılan sakal, tıraş köpüğü sürülmeden önce nemlendiriciyle nemlendirilmelidir. Tıraş köpüğü nemlendiricinin etkisiyle üstte kalacağı için tıraş sırasında cildin tahriş olmasının önüne geçilecektir.
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Erkekler için 10 bakım önerisi
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4- Cildinizi doğal yağlarla temizleyin Cilt doğal yağlarla beslenmelidir. Cildin iyi bir nem dengesine ihtiyacı vardır. Cilt bu şekilde daha pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme sahip olacaktır
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5- Peeling şart Erkek cildi kadınlara oranla daha kalın olduğu için peeling şarttır. Peeling, biriken ölü hücreleri arındırır, gözenekleri temizler. Haftada en az 2 gün peeling yapılmalıdır
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6- Uyku öncesi bakımı atlamayın Cilt bakım ürünlerindeki aktif maddelerin emilimi gece uyurken gerçekleşir. Uyku öncesi, bakım için en ideal zamandır. Cilt uyumadan önce tonik yardımıyla canlandırılmalı ve nemlendirici kremle nemlendirilmelidir.
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7- Hermevsim güneşten korunun Cilt lekelerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalı ya da her mevsim UV içerikli nemlendiriciler tercih edilmelidir.
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8- Şeker tüketimini sınırlayın Cildi yaşlandıran bir başka etken de ihtiyaç duyulandan fazla şeker tüketimidir.
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9- Stresten uzak kalın Stresten uzak durulması gerekir. İş ve özel hayatta yaşanılan stresin etkileri cildin de kısa sürede yaşlanmasına neden olur.
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10- Dudakları unutmayın Özellikle kışın, kuruyan ve çatlayan dudaklar için dudak bakım nemlendiricisi kullanılmalıdır.