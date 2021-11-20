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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'nin cuma gecesi kitlendiği Resmi Gazete'ye gece 12.00'den sonra erişim sağlanamadı; yeni atama kararı bekleyen sosyal medya kullanıcıları gazeteyi tiye aldı

20 Kasım 2021 01:25

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Türkiye'nin cuma gecesi kitlendiği Resmi Gazete'ye gece 12.00'den sonra erişim sağlanamadı; yeni atama kararı bekleyen sosyal medya kullanıcıları gazeteyi tiye aldı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararını bekleyen kullanıcılar siteye erişim sağlanamayınca esprili paylaşımlar yaptı:

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

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Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü

resmi gazetesosyal medya
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