Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
Türkiye'nin cuma gecesi kitlendiği Resmi Gazete'ye gece 12.00'den sonra erişim sağlanamadı; yeni atama kararı bekleyen sosyal medya kullanıcıları gazeteyi tiye aldı
20 Kasım 2021 01:25
112
Türkiye'nin cuma gecesi kitlendiği Resmi Gazete'ye gece 12.00'den sonra erişim sağlanamadı; yeni atama kararı bekleyen sosyal medya kullanıcıları gazeteyi tiye aldı
212
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararını bekleyen kullanıcılar siteye erişim sağlanamayınca esprili paylaşımlar yaptı:
312
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
412
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
512
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
612
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
712
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
812
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
912
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
1012
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
1112
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
1212
Erişimin sağlanamadığı Resmi Gazete, sosyal medyanın diline düştü
© Tüm hakları saklıdır.