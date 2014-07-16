Erdoğan'ın vizyon toplantısına katılan ünlülerin ortak özelliği ne?
16 Temmuz 2014 20:04
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Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıkladığı toplantısına katılan ve çok konuşulan sanatçıların ortak özellikleriyleni yazdı. İşte Semercioğlu'nun yazısından o bölüm.
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Hükümet yanlısı medya, günlerdir Başbakan Erdoğan’ın vizyon toplantısına giden sanatçıları savunuyor... İsteyen istediği toplantıya gider, istediği adayı destekler ama bunlar güce tapıyor dedik... İhsanoğlu ya da Demirtaş çağırsa giderler mi acaba dedik... Genelde de konuyla ilgili yazılar bu minvalde çıktı... Ama bakıyorum da günlerdir “Sanatçılar linç ediliyor” muhabbeti sürüp gidiyor...
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Twitter’da yazılan iki sersemce tweet’e ne bakıyorsunuz? Orada her konuda birilerini linç edecek klavye şövalyeleri çıkıyor. Bu yüzden kimsenin linç edildiği falan yok. Merak etmeyin, bizim bu tarafta “gezici” denilerek oluşturulan “black list” benzeri listeler yapılmaz...
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Bir linç arıyorsanız, Gezi sonrası sanatçılara yapılanlara bakacaksınız. Kaldı ki asıl sorgulamanız gereken, Başbakan Erdoğan’ın davetine neden bu kadar az sanatçının katıldığı olmalı. Dikkatinizi çekerim, toplantıya gidenlerin çoğunluğu, iki müzik şirketinin sanatçıları...
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Biri Poll Production, Polat Yağcı... Diğeri Avrupa Müzik, Cengiz Erdem... Bu iki müzik şirketi de yıllardır hep hükümete, Erdoğan’a yakın duran şirketler... Durabilirler, bunda da hiçbir sıkıntı yok. Ama bu iki müzik şirketi dışında kalanların sanatçıları neden gitmedi toplantıya?
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Oysa Erdoğan’ın dört yıl önce açılım sürecini anlattığı ve sanatçıları davet ettiği kahvaltıya Seda Sayan’dan Teoman’a, Bülent Ortaçgil’den Yavuz Bingöl’e, Mercan Dede’den İbrahim Tatlıses’e pek çok sanatçı katılmıştı... Şimdi vizyon toplantısında sesi en çok çıkan isimlere bakıyorum; Ece Erken, Zerrin Özer... Bu iki müzik şirketi destek vermese, merak ediyorum Erdoğan’ın vizyon toplantısına sanatçı katılımı nasıl olurdu acaba...