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Erdoğan'ın o gece kaldığı oteldeki tahribat ortaya çıktı

19 Temmuz 2016 22:10

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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otel saldırıya uğradı.

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O oteldeki tahribat ortaya çıktı.

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