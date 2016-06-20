Erdoğan'ın ünlüler iftarına kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ndeki iftar davetinde spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerini ağırladı.
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Köşkü’ndeki Erdoğan iftarda yaptığı konuşmasında, “Ülkemizde adeta kendi ülkesine, kendi milletine husumet içinde olan ve kendilerine sanatçı diyen, aydın diyen bir kesimin de var olduğunu görüyoruz. Hatta bu kesim, sanat ve spor camiasının önemli bir bölümünü de baskısı ve tasallutu altında tutuyor” dedi.
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Müge Anlı
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Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin akşam ezanını okumasıyla programda yer alan ünlü isimler oruçlarını açtı.