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Erdoğan'ın ünlüler iftarına kimler katıldı?

20 Haziran 2016 15:39

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ndeki iftar davetinde spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerini ağırladı.

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Köşkü’ndeki Erdoğan iftarda yaptığı konuşmasında, “Ülkemizde adeta kendi ülkesine, kendi milletine husumet içinde olan ve kendilerine sanatçı diyen, aydın diyen bir kesimin de var olduğunu görüyoruz. Hatta bu kesim, sanat ve spor camiasının önemli bir bölümünü de baskısı ve tasallutu altında tutuyor” dedi.

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Müge Anlı

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Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin akşam ezanını okumasıyla programda yer alan ünlü isimler oruçlarını açtı.

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Gülben Ergen - Hakan Çelik

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Orhan Gencebay - İbrahim Tatlıses

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

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İbrahim Tatlıses

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Hakan Ural - Hakan Peker

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Hande Yener

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Ersin Düzen - Burcu Esmersoy - Rıdvan Dilmen - Rıza Çalımbay - Tanju Çolak

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Necati Şaşmaz

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Petek Dinçöz

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Yavuz Bingöl - Şoray Uzun

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Alişan – Ece Erken

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Sibel Can

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Cengiz Kurtoğlu

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Wilma Elles

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Serdar Ortaç - Murat Dalkılıç

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Serdar Ortaç - Murat Dalkılıç

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Serdar Ortaç - Murat Dalkılıç

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Mustafa Ceceli

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