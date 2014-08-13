Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı maaşıyla yapabileceğiniz 15 şey
13 Ağustos 2014 17:12
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Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte aylık net geliri neredeyse ikiye katlandı. Başbakanlık makamında 14.000 TL maaşla geçinen Erdoğan, yeni dönemde 26.800 TL kazanç sağlayacak. Peki 26.800 TL ile neler yapılır? (Oktay Volkan / Radikal)
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Kendiniz için 26800 Ekmek alabilirsiniz, ama maaşın tamamını ekmeğe yatırmayın arasına bir şeyler koymak için kenarda paranız dursun.
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40 Duraklı metrobüs hattında 8247 kere ulaşım sağlayabilirsiniz. Aylık abonman derdiniz kalmaz böylece.
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179 arkadaşınıza Lady Gaga'nın ilk İstanbul konserini saha içi ayakta izleyebilecekleri biletlerden hediye edebilirsiniz. "Neden 180 değil?" demeyin, anca yetiyor.
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İbrahim Tatlıses duymasın tanesi 5 liradan 5720 çocuğa flüt alabilirsiniz. Bu mevcutla devlet flarmoni orkestrasına bile kafa tutabilirsiniz.
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30.000'i aşmamış 1979 model 2 adet masrafsız STC Spor model bir Anadol araba alabilirsiniz (Çok demeyin antika değeri var, ciddi düşünenler için pazarlığa açıktır.)
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Sıkı bir Beşiktaş'lıysanız Demba Ba'nın yıllık maaşının %1'ini karşılayabilirsiniz. Adam demek ki Cumhurbaşkanından daha çok çalışıyor.
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6305 kere arabayla Boğaz köprüsü üzerinden Avrupa'dan Asya'ya geçebilirsiniz. Her gün 1 kere geçseniz 17 yıl köprü geçişinde sorun yaşamazsınız.
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Bayramda trafik yığılması sebebiyle kullanamadığımız feribotlarla 223 kere Eskihisar-Topçular arasında aracınızla gidiş geliş yapabilirsiniz. Ama biz yine de bayramlarda körfezi dolanmanızı tavsiye ederiz.
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Körfezden de bedava geçmeyeceksiniz elbette. Araba bu suyla çalışmıyor. 26.800 TL ile 5234 litre benzin alabilir, orta ölçekli bir aracın 95 kez deposunu fulleyebilirsiniz
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30 Galatasaray'lı arkadaşınıza 2014-2015 sezonuna 10. kategoriden kombine bilet hediye edebilirsiniz. Kendi tribün grubunuzu kurmaya 30 kişi yetmese de bu da bir başlangıç sayılır.
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Semt pazarından 4466 kilo enflasyondan nasibini almış limon alabilirsiniz, marketten almaya kalksanız anca 2680 kilo alabiliyorsunuz!
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Yoksulluk sınırının 4 kişilik bir aile için 3801 TL olduğu ülkemizde 7 yoksul aileyi sefaletten kurtarabilirsiniz.
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Açlık sınırının 4 kişilik bir aile için 1167 TL olduğu ülkemizde 23 aileyi açlıktan kurtarabilirsiniz.
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Üsküdar - Beşiktaş arasında 4466 kere gidiş geliş için deniz motorlarını kullanabilirsiniz.
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Yeni nesil akıllı telefonlardan 13 tane alabilirsiniz, fazla mal göz çıkarmaz.