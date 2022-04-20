Erdoğan ve Bahçeli iftar yaptı: MHP lideri, Cumhurbaşkanı'na 99 gül hediye etti
20 Nisan 2022 08:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
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İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirilirken Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
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MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.
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