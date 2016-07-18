Erdoğan, reklamcı Erol Olçak'ın cenazesinde böyle ağladı!
18 Temmuz 2016 01:20
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Darbe girişimi sırasında oğluyla birlikte hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçak oğlu Abdullah Olçak ile Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın İstanbul'daki cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonu eline aldığı sırada hüngür hüngür ağladı.
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Erdoğan, “Haşhaşilere, bu malum terör örgütüne, biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz” dedi.
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AB Bakanı Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da gözyaşlarını tutamayan isimler arasındaydı.