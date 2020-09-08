Erdoğan, "Otobüslerde ayakta yolcu kesinlikle alınmayacak" demişti; İstanbul'da manzara değişmedi!
08 Eylül 2020 10:43
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Erdoğan, "Otobüslerde ayakta yolcu kesinlikle alınmayacak" demişti; İstanbul'da manzara değişmedi!
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ertesi sabahı stanbul'da görüntü değişmedi.
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Sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.
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Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.
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Küçükçekmece'de minibüslerde yine aynı görüntüler kaydedildi. Oturan yolcuların haricinde ayakta gidenler nedeniyle bazı minibüslerin kapıları zor kapandı. Sosyal mesafesiz yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.