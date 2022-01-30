Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, törenin sonunda küçük bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofonu çocuğa verdi. Çocuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyerek hakaret etti. Sosyal medyada ise çocukların siyasete karıştırıldığına dair tepki yağdı.
30 Ocak 2022 18:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, törenin sonunda küçük bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofonu çocuğa verdi. Çocuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyerek hakaret etti. Sosyal medyada ise çocukların siyasete karıştırıldığına dair tepki yağdı.
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İşte sosyal medyada infiale yol açan olayla ilgili gelen tepkilerden bazıları...
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
814
Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
1114
Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
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Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
1314
Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi
1414
Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi; sosyal medyada 'çocukları siyasete alet etmeyin' tepkisi