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Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen ve yayını terk eden Muharrem İnce'nin tepkisi sosyal medyada nasıl yankı buldu?

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle birden fazla kez sözünün kesilmesinin ardından yayını terk etti. İnce, "Erdoğan bu ülkenin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, bir tanesinde de ben konuşayım" dedi.

29 Mayıs 2020 22:51

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Sosyal medyada İnce'nin tepkisi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte yorumlardan bazılar...

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