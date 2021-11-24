Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın yeğenlerinin lüks hayatı sosyal medyanın gündeminde
24 Kasım 2021 13:57
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Muhalefete yönelik olarak, “Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..!” ifadesiyle dikkatleri çeken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın yeğenlerinin lüks yaşantısı sosyal medyada gündem oldu. İşte Saral’ın yeğenlerine Twitter’da gelen tepkilerden bazıları şöyle: