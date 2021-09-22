Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
22 Eylül 2021 13:29
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline gelirken, "Destici", TT listesine girdi.
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'ta bir araya geldiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, davetler, kabuller ve açılış için teşekkür etti. Destici, Erdoğan ile birlikte New York’taki diğer bazı etkinliklere de katıldı.
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
814
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
914
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
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Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
1114
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
1214
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
1314
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"
1414
Erdoğan ile Destici'nin New York'taki görüşmesi sosyal medyanın gündeminde; "Görüşeceğin insanları evden getirmek en iyisi, dışarıdakilerin içine ne konduğunu bilmiyorsun"