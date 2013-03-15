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Erdoğan iktidarda 10. yılını devirdi, sırada Menderes'in rekoru var

15 Mart 2013 16:33

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15 Mart 2003’te başbakanlık görevini Abdullah Gül’den devralan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu gün başbakanlıkta 10’uncu yılını doldurdu.

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Erdoğan, 5 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 10 yıl 5 gün kesintisiz başbakanlık yapan Adnan Menderes’in rekorunu da kıracak. Erdoğan, Menderes’in rekorunu kırmasının ardından da başbakanlık görevinde İnönü, ve Demirel’den sonra en uzun süre kalan üçüncü, aralıksız olarak bu görevi sürdüren ikinci başbakan olacak.

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Erdoğan, 2003 yılında milletvekili yasağının kaldırılmasının ardından 9 Mart’ta yapılan ara seçimde Siirt milletvekili seçildi ve 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini Abdullah Gül’den devraldı. Başbakan Erdoğan’ın görevi devraldığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 4 ay süreyle en kısa başbakanlık yapan kişi durumunda.

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Erdoğan’ın kurduğu 59’ncu hükümet 22 Temmuz 2007 seçimlerine kadar görev yaptı. Erdoğan, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 47 oy almasından sonra 60’ıncı hükümeti kurdu.

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60’ıncı Hükümet döneminde AK Parti hükümeti iki referandum ve bir yerel seçimden de başarıyla çıktı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti 2011 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde oyunu yüzde 50’ye yükselterek halk desteğini artırdı ve Erdoğan 61’inci hükümetin Başbakan’ı oldu.

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