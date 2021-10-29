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Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı

29 Ekim 2021 17:53

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları da paylaşarak, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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Erdoğan'dan AKM paylaşımı

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Erdoğan'dan AKM paylaşımı

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