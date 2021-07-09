Erdoğan ve Soylu iki ay sonra aynı fotoğraf karesinde
09 Temmuz 2021 18:15
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Erdoğan ve Soylu iki ay sonra aynı fotoğraf karesinde | Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker videolarının başladığı mayıs ayından beri ilk kez birlikte görüntü verdi.
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Erdoğan'ın kaymakam adaylarını geçen hafta külliyedeki kabulünde Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak yokluğu dikkat çekmişti.
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Bahçeli'nin grup konuşmasındaki destek açıklamasının ardından Erdoğan ve Soylu, Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten kareleri İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından paylaştı
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Bakan Soylu, Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Söz konusu evladı olduğunda, annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur... Terörle mücadelede kararlılığı ve liderliğiyle, evlat nöbetindeki annelere cesaret kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan , Diyarbakır Anneleri bir arada..." notuyla paylaştı
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Barış Yarkadaş, fotoğraflara ilişkin olarak, "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin "Süleyman Soylu yalnız değildir" çıkışı sonrası mesajı aldığını gösterdi. Erdoğan, Diyarbakır'da çocuklarını arayan anneleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ziyaret etti. Günler sonra verilen bu fotoğraf anlamlı..." yorumunu yaptı.