Erdoğan 2009: Bugün Türkiye, yazarları mahkeme kapılarına mahkûm eden bir ülke değil!
03 Mayıs 2016 21:20
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Prof. Murat Belge, T24'ten önce yazdığı Taraf gazetesinde yayımlanan “Vermezsen 400’ü” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2009'da Çetin Altan'a ödül verirken "Bugün Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye, yazarları mahkeme kapılarına mahkûm eden bir ülke değil!" demişti.
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Erdoğan, Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığı dönemde bugün suçladığı Murat Belge'den çözüm süreci konusunda fikir alıyordu.
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Belge'ye destek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne giden Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, "açıkça taraf olan ve siyasi tartışmalara giren bir Cumhurbaşkanı'na karşı 'hakaret suçu' düzenlemesinin, ahlakî ve mantıkî olarak demokraside kabul edilemeyeceğini" söyledi.
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Pamuk, "Mahkeme kapılarına gelmekten, arkadaşlarımı savunmaktan bıktım" diye tepki gösterdi.
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Belge'ye desteğe gelenler arasında Jale Parla, Asuman Oktay ve Ömer Laçiner de vardı.
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Belge, 20 Eylül'e ertelenen duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Murat Belge “Türkiye’nin en kalabalık kulüplerinden birisine üye oldum. Tayyip Erdoğan’a hakaret edenler kulübü” diye konuştu.
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"Hayatında hiç kimseye hakaret etmediğini" belirten Belge, “Yazının neresinde ne söyleyerek hakaret ettiğim belli değil" ifadesini kullandı.