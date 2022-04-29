Erdal Özyağcılar: Yaşlıysan duayensin diye bir şey yok, ben oyuncuyum
Erdal Özyağcılar, kendisinin ‘duayen’ olmadığını söyledi. “İnsan, oyuncu olur ama belirli bir akademik unvanı olması da lazım, mesela Haldun Dormen duayen ben oyuncuyum” dedi.
29 Nisan 2022 22:16
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Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın sorularına yanıt veren Erdal Özyağcılar, "Yaşlıysan duayensin" diye bir şey yok yani. Benim kafamdaki duayenin karşılığı; hem iyi oyuncu, hem yıllarını vermiş, hem de akademik bir yanı olacak” ifadelerini kullandı. Örnek olarak Haldun Dormen'i gösterdi. O röportajdan kesitler...
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1966’dan 2022’ye kadar geçen zamanda yani 56 yıl içinde yaptıklarınız sizi tatmin ediyor mu? Yoksa “keşke şunları da yapsaydım” diyor musunuz? Her işimden gayet tatmin oldum. Keşkelerim hiç olmadı. Çünkü ben biraz kadere inanan bir insanım. İşimi çok seviyorum. Eğer o olmuşsa, o olmuştur. “Şöyle olsaydı, böyle olsaydı” diye eskide kalmayı sevmiyorum. Biz ileriye bakıyoruz, yeni işlere bakıyoruz, mutluyuz.
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Kariyerinizin 50’nci yılı için özel bir kutlama yapılmasını ister miydiniz? Yok, onu hiç sevmem. Fatih Aksoy teklif etti, “Ağabey, gel sana bir 50’nci yıl kutlaması yapalım” dedi. Kabul etmedim.
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Neden, güzel olmaz mıydı? Sevmiyorum, hiç sevmiyorum. Ne gerek var? Ben öyle bir şeyi sevmiyorum. Öyle bir simgeleşmeyi sevmiyorum. Bırak insanlar kendi kafalarında parmak hesabıyla öğrensinler.
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Zaten ‘Duayen’, meslekteki en yaşlı kişi demek değil midir? Vallahi, ‘duayen’ bence bu işin akademik yanını da bilen bir insandır. Adam, oyuncu olur ama belirli bir akademik ünvanı olması da lazım. Bir yerde yüksek tiyatro lisanslı hoca, profesör olması lazım ya da doçent. "Yaşlıysan duayensin" diye bir şey yok yani. Benim kafamdaki duayenin karşılığı; hem iyi oyuncu, hem yıllarını vermiş, hem de akademik bir yanı olacak.
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Örneğin Haldun Dormen… O duayen işte. Çünkü tiyatro kurdu, rejiler yaptı, kitapları var, derslere de giriyor. Tamam, o duayen ama ben oyuncuyum. Benim zaten Instagram hesabımda da öyle yazıyor, oyuncuyum.
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Neden sanatçı değil de oyuncu yazıyor? Oyuncu da sanatçı işte, oyuncuyum ben. Benim sanatçı olup olmadığıma halk karar veriyor. Ben oyuncuyum ve güzel şeyler oynuyorum.
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Ustalık döneminizle ilgili neler hissediyorsunuz? Ustalık değil, o farklı bir şey. Mustafa Alabora benim çok iyi dostumdur. Müjdat Gezen’de hocalık yaparken “sen de gel” diye bana çok ısrar etti. Ben orada böyle ders biçiminde haftanın bir günü gitmekten çok işin içinde, mesela bir dizi çekerken, bir film çekerken orada o arkadaşlara eğer onlar da bana saygı duyarlarsa yardımcı olmak isterim. Ayrıca benim söylediklerim yüzde yüz de doğru olmayabilir.
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Ama sizin ağzınızdan çıkan her laf ya da bir karakteri canlandırma beceriniz bir ders gibidir. Ama işte ben orada mutlu oluyorum. Orada pratiğin üzerindesin. Mesela çoğu arkadaşa hep söylerim, “Ne olur bakın, benim birikimimle ilgili bir şeyiniz varsa benim için sorun değil, benim karavanım yirmi dört saat açıktır. Gelin sahnelere beraber bakalım” derim. Mesela ben o arada ona birikimimle bir şey verdiğim zaman, ben onu dizide izleyip de “vay” dediğimde eğitim olur, pratiği de var. Ben orada seviyorum, orada çok var, çok oluyor.