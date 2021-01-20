Enkaz üzerindeki pozları tepki çekmişti; Itır Esen sessizliğini bozdu
'Deprem farkındalığı' için hayata geçirilen bir projede enkaz üzerinde poz veren model Itır Esen, kendisine gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu.
20 Ocak 2021 17:13
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'Tehlikenin farkında mısın?' sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde yer alan Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlar tepki çekti.
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Çekimden bir videoyu sosyal medyadan paylaşan Esen, eleştirilerin hedefi olunca paylaşımını kısa sürede sildi.
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Sosyal medya kullanıcılarından "Böyle 'farkındalık' olur mu?" eleştirisi alan Esen, hakkında yapılan yorumlarla ilgili şöyle dedi:
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“Çekimin yapıldığı bina medyada yer aldığı gibi depremde yıkılan bir bina değildir. Beklenmekte olan İstanbul depremi için sadece kentsel dönüşümü hızlandırmak ve farkındalık yaratmak adına bu sosyal sorumluluk kampanyasında yer aldım.”
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Tepkiler üzerine AKUT'tan yapılan açıklamada da, “Vakfımızın bu çalışma kapsamında, yaklaşık 40 kişilik çekim ekibinin güvenliği için tavsiyelerde bulunmaktan öte hiçbir dahli olmamıştır” denildi.
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‘AKUT Vakfı Kurumsal İletişim’ imzasıyla yayımlanan açıklamada şu sözler yer aldı:
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“Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir. Bilindiği gibi, neredeyse tamamı aktif fay hatlarının etki alanında olan ülkemizde, “deprem” hepimizin öncelikli meselesidir ve her sektör, her birey konuya ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir. Projenin sahipleri çalışmalarını bu temada gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Vakfımızın “bina yıkıntısında çekim yapma” noktasında herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır, zira yukarıda da değindiğimiz gibi, proje zaten bu şekilde yapılmak üzere netleştirildikten sonra Vakfımızla iletişime geçilmiştir."
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"Projenin tepki çeken iletişim kazası ve kamera arkası görüntülerle, eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirmesinin, projenin ve projeye verdiğimiz iyi niyetli desteğin önüne geçmesinden üzüntü duymaktayız."
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"Yaşamını arama-kurtarma çalışmalarına vakfetmiş değerli Başkanımız Ali Nasuh Mahruki’nin de AKUT Vakfı’nın da ülkemizin en önemli sorunu olan “deprem” meselesine dair, yapılacak tüm iyi niyetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğinin altını tekrar çizer; sağlık dolu, afetsiz bir yıl dileriz.”