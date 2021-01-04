Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
04 Ocak 2021 10:15
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu
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Hürriyet’te yer alan habere göre, yeni zam oranı emekli maaşlarına tablodaki gibi yansıyacak.
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Milyonlarca memur enflasyon farkından gelecek olan zamma odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları
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