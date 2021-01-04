T24 LogoT24 Logo

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

04 Ocak 2021 10:15

113

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu

213

EMEKLİ MAAŞLARI

313

Hürriyet’te yer alan habere göre, yeni zam oranı emekli maaşlarına tablodaki gibi yansıyacak.

413

Tüil

513

Milyonlarca memur enflasyon farkından gelecek olan zamma odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.

613

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

713

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

813

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

913

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

1013

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

1113

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

1213

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

1313

Enflasyon verileri açıklandı; işte zamlı memur ve emekli maaşları

ETİKETLER

zamne kadarkaç parayüzde kaçoranne kadar olduliraemeklienflasyonemekli maaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24