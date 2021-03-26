Enes Batur: Sosyetik insanlardan nefret ediyorum

Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katılan Youtuber Enes Batur açıklamalarda bulundu.
26 Mart 2021 16:25
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Batur ''Sosyal medyada ben yıllardır varım, çok takipçim var izleniyorum ama şu anda bakıyorum bir anda başka bir yerden çıkan gençler çok hızlı şekilde geliyorlar. Bu beni biraz tedirgin ediyor açıkçası… Yeni gelen eskiyi biraz ezerek geliyor, ben de kendimi biraz eskimiş gibi hissetim ama gencim. Başarısız olmaktan korkuyorum, beni seven insanları hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Ben kendime güvenen bir insanım, 99 kez hata yapsam da yüzüncüyü denerim. Bu yüzden başarısız olacağımı düşünmüyorum" dedi.
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Batur, şöyle devam etti:
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''Onların benim işlerimi sevmemesi çok önemli değil. Parası olmayıp da parası çok fazlaymış gibi takılan insanlardan bahsediyorum. Parasızlar falan demiyorum, paranın bir değeri yok ama onun için canını verebilecek insanlar var… Ben istediğim şeyleri alabilecek kadar para kazanıyorum. Başkaları beğensin diye bir şey almıyorum kendi hoşuma gidecek şeyleri alıyorum. 50 bin lira diye gidip bir saate para vermiyorum. Hoşuma giden şeyleri alıyorum 50 TL de 100 TL de olabilir. Son bir buçuk iki yıldır paramı kendim kontrol ediyorum ,daha önce ailemdeydi bu iş… Para hiçbir zaman benim odak noktam olmadı.''
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''Sosyete tayfasını sevmiyorum, onlara iş yapmayı da sevmiyorum. Ben daha samimiyetten yanayım. İki yıllık İstanbul tecrübem içerisinde çok fazla içlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettiğim kanısına vardım sosyetik insanlardan. Sosyetik derken ‘Acun Ilıcalı’dan Ali Koç’tan bahsetmiyorum’ bizim sektörde bu işi yapan sosyal medyada olan kesimden bahsediyorum. Çıkar için arkadaşlık kuran insanlardan bahsediyorum, onlardan nefret ediyorum.''
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''Ailem memur. Ankara’da doğdum üç yıl Erzurum’da yaşadım daha sonra Antalya’ya geçtik. Antalya’dan da İstanbul’a geldim tek başıma. Babam bordo bereliydi. Özel kuvvetlerdeydi, annem de hemşire.. Babam şu an emekli… Disiplinli bir çocukluğum oldu.''
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''Çevremde yeni arkadaş edinmek benim için artık çok zor. Ben bir insanla konuşmaya başladığım zaman diyalog belli bir süre sonra benden bir konuda yardıma geliyor. Ya da ‘bu ünlü bir insan ben bununla arkadaş olamam’ diye bakıyorlar. Bulunduğum konumdan dolayı…''