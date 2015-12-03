Endonezya'dan Kazdağları'na, Amasya'dan Yeşil Yol'a Magma'nın Aralık sayısı çıktı
03 Aralık 2015 21:29
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Magma Dergisi, 8. sayısında Kaz Dağları’nı kapağına taşıdı. Geçmişten efsaneler aktaran, şefkat ve şifa yayan Sarıkız Ana’nın yurdunda, Kaz Dağları’nın doğasını ve yaban hayatını inceledi. (Fotoğraf: Tolga Sezgin)
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Endonezya’nın Wayang Adaları, yeşil yol, Amasya, Bavyera, pastaneler ise Magma’nın 8. sayısında yer alan konu başlıkları oldu. İşte fotoğraflarla Magma’nın yeni sayısı: (Fotoğraf: Yağız Karahan)
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Göçebe geçmişin renkli geleneklerinden biri deve güreşi, her yıl aralık-mart ayları arası Ege ve Akdeniz kasabaları iddialı, keyifli ve coşkulu anlara sahne oluyor. Neşesi kadim zamanlarda kök bulan deve güreşi şenliklerinden benzersiz fotoğraflar... (Fotoğraf: Yağız Karahan)
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Endonezya’nın Wayang Adaları, birbirine geçmiş adaların oluşturduğu bir labirent. Tropikal bitki örtüsünün kapladığı uçurumları, rüzgarlara bile kapalı sayısız koyları, kumsallarıyla masalsı bir manzara. Mavi labirentin derinliklerindeki rengarenk dünya...(Fotoğraf: Zafer Kızılkaya)
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“İnsanı insan yapan nedir?” sorusunun yanıtını arayan Magma Baykuş Homo naledi aracılığıyla tüm insansılara ilişkin sırları sayfalarına taşıyor. Yazının başlığıysa “Mantık, Ocak, Alet, Ahlak”
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Yeşilırmak’ın yardığı derin vadide, iki kıyıdaki dar hatlara yayılmıştır Amasya... Saadet Özen; kalesi, kaya mezarları, Selçuklu ve Osmanlı’dan kalma görkemli anıtları, yalıboyu konakları, içinde yaşamaktan mutluluk duyan insanlarıyla Amasya’yı kaleme aldı. (Fotoğraf: Yusuf Aslan)
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Masal dünyasından sevimli, minik köyler; berrak göller; dalgalar halinde yükselen tepeler... Hakan Öge, Alpler’in büyülü atmosferine açılan Almanya’nın Bavyera eyaletini fotoğrafladı. (Fotoğraf: Hakan Öge)
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Doğu Karadeniz Dağları’nı tehdit eden Yeşil Yol dozerleri Kaçkar yaylalarında tedirginlik yarattı. Özcan Yüksek, Rize ve Artvin’in üç direnişçi kadınıyla konuştu. (Fotoğraf: Özcan Yüksek)
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Rusya’ya, Polonya’ya, İran’a gittiler. Pastacılık, fırıncılık, lokantacılık öğrenip döndüler. Bugün Türkiye’den çok bilinen pastane ve fırınların sahipleri, işte o meslek yolcuları; Doğu Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkarlar’ı mesken tutmuş Hemşinliler. İki yüz yıl evvel dünyaya açılan Hemşinlilerin öyküsü (Fotoğraf: Uğur Biryol)
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Detaylı bilgi için: http://www.magmadergisi.com (Fotoğraf: Ahmet Karataş)