Endonezya yağmur ormanları kurtuluyor

Greenpeace, APP’nin bu kararından sonra Endonezya Hükümeti’ni moratoryumu uzatmaya ve güçlendirmeye çağırıyor. Greenpeace ayrıca, Endonezya’nın ikinci büyük kağıt ve kağıt hamuru üreticisi olan APRIL firmasından da ormanların tahribatını önlemek için APP ile benzer bir taahhütte bulunmasını talep etti.
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Greenpeace Endonezya orman kampanyası sorumlusu Bustar Maitar “Bu, yağmur ormanları için bu çok önemli ve pozitif bir gelişme, ancak tabii uygulama kısmı önemli. Greenpeace olarak bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Endonezya yağmur ormanlarının tahribatı Sumatra kaplanı ve orangutan gibi hayvanların soyunu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Kağıt endüstrisi, palmiye yağı endüstrisi ile birlikte yağmur ormanlarının tahrip olmasının en büyük nedeni. Bu konu ancak hem Hükümet’in hem de tahribata neden olan şirketlerin atacağı ciddi adımlarla çözülebilir” dedi.
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Endonezya’nın yağmur ormanlarının palmiye yağı ve kağıt endüstrisi tarafından yok edilmesi nedeniyle 2005 yılında Endonezya dünyada sera gazı salımı açısından üçüncü ülke konumuna yükseldi. Yaşam alanlarını bu endüstriler yüzünden kaybeden Sumatra kaplanı ve orangutan gibi hayvanlar yok olmanın eşiğine geldi.
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Yaklaşık on yıldır süren kamuoyu baskısı ve Greenpeace’in 2010’dan beri sürdürdüğü kampanyanın ardından APP dün yeni bir ‘Orman Koruma Politikası’ yayımladı.
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Dünyanın en büyük kağıt ve ambalaj üreticilerinden Asia Pulp & Paper (APP) şirketi, Endonezya’nın yağmur ormanlarını tahrip etmeyi bırakıyor.
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Endonezya’da uzun yıllardır yerel ve uluslararası pek çok sivil toplum örgütü APP’nin orman tahribatıyla mücadele ediyordu. Greenpeace’in 2010’da başlattığı kampanya da, Endonezya’nın kağıt endüstrisini dönüştürmek için APP ile ilişkisi olan büyük markaları ortaya çıkarttı. Bu kampanyanın sonucunda kağıt ve ambalajını APP’den temin eden ve aralarında Adidas, Kraft, Mattel, Nestle ve Unilever’in olduğu 100’ün üzerinde firma APP ile bağlarını kopardı.
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APP’nin verdiği taahhüt, zamanlama açısından da kritik. Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono tarafından 2011’de ilan edilen ormansızlaştırma üzerindeki iki yıllık moratoryum bu yıl Mayıs ayında sona eriyor.
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APP ve APRIL firmaları Endonezya’nın kağıt hamuru üretiminin yaklaşık %80’ini gerçekleştiriyor. Bu şirketler şu anda ürettikleri kağıt hamurunun lifini yağmur ormanlarından alan tek büyük ölçekli üreticiler.