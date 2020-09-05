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Endonezya'da maske takmayanlar ceza olarak tabuta girdi

05 Eylül 2020 13:12

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Endonezya'da maske takmayanlar ceza olarak tabuta girdi

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Endonezya'da maske takmayanlar ceza olarak tabuta girdi

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Tüm dünyada olduğu gibi Endonezya'da da artan koronavirüs vakaları ile birlikte yeni yaptırımlar geliyor. Başkent Jakarta'da halka açık yerlerde maske takmadığı tespit edilen kişiler birkaç dakikalığına bir tabuta giriyor.

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Covid-19 salgınının en fazla yükseldiği ülkelerden Endonezya'nın başkenti Jakarta'da ilginç bir ceza yöntemi uygulanmaya başladı.

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Alınan karar gereği, kullanılması zorunlu olan maskeleri takmayarak kural ihlali yapan ve başkalarının sağlığını tehlikeye atan kişilerin tespit edilerek bir tabuta yatırılıyor. Ceza alanların tabuttan çıkmaları için 100'e kadar saymaları gerekiyor.

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Ceza alanlar, 'ibret olması açısından 'halka açık alanlarda tabuta giriyor ve isteyen kişiler fotoğraf da çekebiliyor.

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Uygulama kısa sürede büyük ilgi görürken sosyal medyada da gündem oldu.

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Konuyla ilgili konuşan Doğu Jakarta Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

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190 bin 665 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 7940 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da önceki dönemlerde yüzde 3,5 olan bulaşma oranı son aylarda yüzde 10'un üzerine çıkmıştı.

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