Endonezya'da 7 binden fazla kişi selden etkilendi

Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde dünden bu yana etkili olan selden 7 binden fazla kişi olumsuz etkilendi.
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Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyaletin Samarinda bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar 9 bölgede sellere neden oldu.
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Su baskınlarından 7 bin 213 kişinin etkilendiğini açıklayan Samarinda Afet Azaltma Ajansı (BPBD) Başkanı Hendra A.H, bölgelerinde şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
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Hendra, bazı noktalarda biriken suyun derinliğinin 1 metreyi aştığını belirterek selzedeleri tahliye ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İşte 7 binden fazla insanın olumsuz etkilendiği selden kareler: