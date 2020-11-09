Birleşik Krallık’taki Vanquis Bank, Marvel ve DC’nin yarattığı süper kahramanların yıllık gelirlerini tahmin eden bir rapor yayımladı
09 Kasım 2020 12:42
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En zengin süper kahramanlar| Birleşik Krallık’taki Vanquis Bank, Marvel ve DC’nin yarattığı süper kahramanların yıllık gelirlerini tahmin eden bir rapor yayımladı
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Banka, "Süper kahramanların gelirlerini hesaplamak için, bulundukları şehirde listelenen meslekleri için ortalama maaşı aldık. Kurgusal konumlara (örneğin Gotham Şehri) dayanan karakterler için, bu konumun dayandığı gerçek dünyadaki şehirdeki ortalama maaşı baz aldık" dedi.
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Verilere göre Batman, yılda en çok kazanç elde eden süper kahraman.
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Wayne Enterprises’ın CEO’su Bruce Wayne yılda yaklaşık 990 bin dolar kazanıyor.
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Iron Man olarak bilinen Tony Stark’ın ise yılda 920 bin dolar kazandığı hesaplandı.
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Süperkahraman hayranları, Batman ve Iron Man'in zekalarının yanı sıra her ikisinin de başarılı olmasındaki sırrın ebeveynlerinden kalan miras olduğunu düşünüyor.
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Listenin üçüncü sırasında Green Arrow olarak da bilinen Oliver Queen var. Queen Consolidated’in CEO’su yılda 895 bin dolar kazanıyor.
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Listedeki en az kazanan süper kahraman Ant-Man.
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Gelirleri arasında yalnızca 100 dolarlık bir fark bulunan Ant-Man ve Spider-Man olarak bilinen Peter Parker yılda yaklaşık 18 bin dolar kazanıyor.
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Bankanın verilerine göre 4. sırada yaklaşık 400 bin dolarla Doctor Strange, 5. sırada 180 bin dolarla Deadpool, 6. sırada 130 bin dolarla Profesör X, 7. sırada 120 bin dolarla Batgirl yer alıyor.
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Listenin geri kalanında ise Daredevil, Black Lightning, Robin, War Machine, Hawkeye, Hulk, Falcon The Flash, Captain Marvel, Black Widow, Superman, Kaptan Amerika, Green Lantern, Wonder Woman ve Supergirl var.