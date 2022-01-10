T24 LogoT24 Logo

En ucuz sıfır KM otomobiller

Döviz kurundaki artışın etkisiyle sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobil kaldı

10 Ocak 2022 18:06

122

Döviz kurundaki artışın etkisiyle sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobil kaldı

222

Ekonomist'in haberine göre, Cardata'nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, "27 Aralıktan bugüne döviz kurunda yüzde 15'e yakın bir artış oldu. Bu artış sıfır km araç fiyatlarına da yansıdı. 10 Ocak haftasına girdiğimizde sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobilin kaldığını görüyoruz" diyor.

322

Döviz kurundaki bu artışa ek olarak fiyatların yüksek olmasındaki diğer bir sebep de ÖTV'nin yüksek olması. Yalçın, "Şu an sıfır km'de en ucuz ilk 20 adet binek otomobile baktığımızda otomobillerin hepsinin de benzinli olduğunu görüyoruz. Ve bu otomobillerin çoğunun da baz yani giriş versiyonlu donanım paketine ait otomobiller olduğunu görüyoruz. Sıfır km araç fiyatlarındaki bu yüksek fiyatlar olmasına rağmen şu an halen devam eden sıfır km'deki tedarik sorunu yüzünden bayilerde istenilen sıfır km araç bulunurluğu çok az. Kısaca sıfır araç fiyatları hem çok yüksek hem de her araç yok" diyor.

422

HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel BENZIN 240 bin 857 TL

522

FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel BENZIN 244 bin 900 TL

622

RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 248 bin 100 TL

722

MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Reflex Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 250 bin 710 TL

822

HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Yarı Otomatik BENZIN 251 bin 208 TL

922

MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 255 bin 810 TL

1022

LADA Niva SUV 1.7i SUV Benzin Manuel BENZIN 256 bin 794 TL

1122

RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 264 bin TL

1222

FIAT Egea Cross 1.4 Fire Street Crossover Benzin Manuel BENZIN 260 bin 900 TL

1322

KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Feel Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 261 bin 900 TL

1422

HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Çift Renk Hatchback Benzin Yarı Otomatik BENZIN 262 bin 316 TL

1522

MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Sense Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 262 bin 760 TL

1622

HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel BENZIN 263 bin 674 TL

1722

KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Live Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 263 bin 900 TL

1822

RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 264 bin TL

1922

FIAT Egea Cross 1.4 Fire Urban Crossover Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL

2022

FIAT Egea Hatchback 1.4 Fire Urban Hatchback Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL

2122

FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Urban Sedan Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL

2222

KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Cool Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 266 bin 900 TL

otomobilikinci el otomobilotomobilaraç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24