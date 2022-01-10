En ucuz sıfır KM otomobiller

Döviz kurundaki artışın etkisiyle sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobil kaldı
10 Ocak 2022 18:06
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Döviz kurundaki artışın etkisiyle sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobil kaldı
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Ekonomist'in haberine göre, Cardata'nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, "27 Aralıktan bugüne döviz kurunda yüzde 15'e yakın bir artış oldu. Bu artış sıfır km araç fiyatlarına da yansıdı. 10 Ocak haftasına girdiğimizde sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobilin kaldığını görüyoruz" diyor.
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Döviz kurundaki bu artışa ek olarak fiyatların yüksek olmasındaki diğer bir sebep de ÖTV'nin yüksek olması. Yalçın, "Şu an sıfır km'de en ucuz ilk 20 adet binek otomobile baktığımızda otomobillerin hepsinin de benzinli olduğunu görüyoruz. Ve bu otomobillerin çoğunun da baz yani giriş versiyonlu donanım paketine ait otomobiller olduğunu görüyoruz. Sıfır km araç fiyatlarındaki bu yüksek fiyatlar olmasına rağmen şu an halen devam eden sıfır km'deki tedarik sorunu yüzünden bayilerde istenilen sıfır km araç bulunurluğu çok az. Kısaca sıfır araç fiyatları hem çok yüksek hem de her araç yok" diyor.
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HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel BENZIN 240 bin 857 TL
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FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel BENZIN 244 bin 900 TL
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RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 248 bin 100 TL
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MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Reflex Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 250 bin 710 TL
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HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Yarı Otomatik BENZIN 251 bin 208 TL
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MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 255 bin 810 TL
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LADA Niva SUV 1.7i SUV Benzin Manuel BENZIN 256 bin 794 TL
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RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 264 bin TL
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FIAT Egea Cross 1.4 Fire Street Crossover Benzin Manuel BENZIN 260 bin 900 TL
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KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Feel Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 261 bin 900 TL
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HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Çift Renk Hatchback Benzin Yarı Otomatik BENZIN 262 bin 316 TL
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MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Sense Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 262 bin 760 TL
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HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel BENZIN 263 bin 674 TL
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KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Live Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 263 bin 900 TL
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RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel BENZIN 264 bin TL
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FIAT Egea Cross 1.4 Fire Urban Crossover Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL
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FIAT Egea Hatchback 1.4 Fire Urban Hatchback Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL
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FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Urban Sedan Benzin Manuel BENZIN 266 bin 900 TL
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KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Cool Hatchback Benzin Otomatik BENZIN 266 bin 900 TL