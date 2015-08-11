En sevdiğimiz Disney karakterleri avcıların hedefi olursa!
11 Ağustos 2015 21:38
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Şablon sanatçısı Monk, avcılığın bir spor olmadığına dikkat çekmek için Disney karakterini kullandı.
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Afrika'nın ikoik aslanı Cecile'in öldürülmesinin ardından gelen tepkiler ABD havayolu şirketlerinin ganimet taşımayı yasaklamasına uzandı.
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Şablon sanatçısı Monk ise öldürdükleri hayvanın yanında poz veren avcıları eleştirmek için harika şablonlar hazırladı.
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Dumbo’dan Baloo’ya, Ariel’den Mufasa’ya kadar pek çok karekter artık birer av kurbanı.
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Aslan kralın şablonunun, Cecil’in katlinden 4 ay önce hazırlanmış olması ise oldukça acı bir ironi oldu.
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