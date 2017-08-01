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IMDB'nin 2017'nin ilk 6 aylık verilerine göre en popüler diziler

01 Ağustos 2017 15:05

151

Yaz tatilinde ve sıcaklarda yabancı dizi izlemek isteyenler için IMDb'nin verilerine göre Ağustos ayının en popüler yapımları...

251

50- Modern Family 8,5

351

49- Simpson Ailesi 8,8

451

48- Genç Kurt 7,7

551

47- Sevimli Küçük Yalancılar 7,6

651

46- It 6,9

751

45- The Office 8,8

851

44- The Mist 5,4

951

43- Criminal Minds 8,1

1051

42- The Big Bang Theory 8,3

1151

41- Fargo 9,0

1251

40- Bir Varmış Bir Yokmuş 7,9

1351

39- Prison Break: 5.Sezon 8,4

1451

38- Outlander 8,5

1551

37- Salvation 6,7

1651

36- Kara Ayna 8,9

1751

35- Fear the Walking Dead 7,1

1851

34- 13 Reasons Why 8,5

1951

33- Power 8,1

2051

32- Preacher 8,1

2151

31- The 100 7,8

2251

30- American Gods 8,3

2351

29- Doctor Who 8,8

2451

28- House of Cards 9,0

2551

27- Grey's Anatomy 7,7

2651

26- GLOW 8,1

2751

25- Ballers 7,6

2851

24- Friends from College 6,7

2951

23- Rick and Morty 9,3

3051

22- Arrow 7,8

3151

21- The Strain 7,4

3251

20- Breaking Bad 9,5

3351

19- Shooter 7,7

3451

18- Sıkı Dostlar 9,0

3551

17- Super Natural 8,6

3651

16- Twin Peaks 8,8

3751

15- Riverdale 7,9

3851

14- American Horror Story 8,2

3951

13- The Flash 8,1

4051

12- Utanmaz 8,7

4151

11- The Handmaid's Tale 8,7

4251

10- Midnight, Texas 8,0

4351

9- Orange Is the New Black 8,2

4451

8- Westworld 9,0

4551

7- Vikingler 8,7

4651

6- Yürüyen Ölüler 8,5

4751

5- Suits 8,6

4851

4- Descendants 2 7,1

4951

3- Stranger Things 8,9

5051

2- Ozark 8,7

5151

1- Taht Oyunlari 9,5

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