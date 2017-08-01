IMDB'nin 2017'nin ilk 6 aylık verilerine göre en popüler diziler
01 Ağustos 2017 15:05
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Yaz tatilinde ve sıcaklarda yabancı dizi izlemek isteyenler için IMDb'nin verilerine göre Ağustos ayının en popüler yapımları...
351
49- Simpson Ailesi 8,8
551
47- Sevimli Küçük Yalancılar 7,6
951
43- Criminal Minds 8,1
1051
42- The Big Bang Theory 8,3
1251
40- Bir Varmış Bir Yokmuş 7,9
1351
39- Prison Break: 5.Sezon 8,4
1751
35- Fear the Walking Dead 7,1
1851
34- 13 Reasons Why 8,5
2251
30- American Gods 8,3
2451
28- House of Cards 9,0
2551
27- Grey's Anatomy 7,7
2851
24- Friends from College 6,7
2951
23- Rick and Morty 9,3
3551
17- Super Natural 8,6
3851
14- American Horror Story 8,2
4151
11- The Handmaid's Tale 8,7
4251
10- Midnight, Texas 8,0
4351
9- Orange Is the New Black 8,2
4651
6- Yürüyen Ölüler 8,5
4951
3- Stranger Things 8,9
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