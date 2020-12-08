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En iyi çıkış yapan 10 oyuncu

Film, dizi ve oyuncular hakkında geniş çaplı bilgileri barındıran internet veri tabanı IMDb, datalarına dayanarak 2020'de en iyi çıkışı yapan 10 oyuncuyu açıkladı.

08 Aralık 2020 12:41

110

10- Aya Cash - The Boys (2020)

210

9- Diana Silvers - Space Force (2020)

310

8- Freya Allan - The Witcher (2020), The Third Day (2020)

410

7- Golshifteh Farahani - Extraction (2020)

510

6- Alba Baptista - Warrior Nun (2020), Mrs Harris Goes to Paris (2021)

610

5- Jurnee Smollett - Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

710

4- Victoria Pedretti - The Haunting of Bly Manor (2020), You (2020)

810

3- Lauren Lapkus - The Wrong Missy (2020)

910

2- Aidan Gallagher - The Umbrella Academy (2020)

1010

1- Anya Chalotra - The Witcher (2020)

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