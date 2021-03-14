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En iyi 10 korku oyunu

14 Mart 2021 11:23

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Oynarken tüylerinizi ürperten en iyi korku oyunları:

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Outlast

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Amnesia Serisi

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Metro Exodus

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Until Dawn: Rush of Blood

611

Resident Evil 7

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The Medium

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Nosferatu: The Wrath of Malachi

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Until Dawn

1011

The Cat Lady

1111

Call of Cthulhu

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