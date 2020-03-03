En çok seks yapan 10 ülke
Slice sitesi, çeşitli anketleri derleyerek ABD'nin en çok seks yapan ülkelerini sıraladı. Sıralama şöyle;
03 Mart 2020 19:30
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10. Meksika: Yetişkin vatandaşların yüzde 71'i haftada en az bir kez seks yaptığını söylüyor
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9. İspanya: Yetişkin vatandaşların yüzde 72'si haftada en az bir kez
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8. İsviçre: Yetişkin vatandaşların yüzde 72'si haftada en az bir kez
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7. Malezya: Yetişkin vatandaşların yüzde 74'ü haftada en az bir kez
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6. Polonya: Yetişkin vatandaşların yüzde 76'sı haftada en az bir kez
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5. İtalya: Yetişkin vatandaşların yüzde 76'sı haftada en az bir kez
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4. Çin: Yetişkin vatandaşların yüzde 78'i haftada en az bir kez
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3. Rusya: Yetişkin vatandaşların yüzde 80'i haftada en az bir kez
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2. Brezilya: Yetişkin vatandaşların yüzde 82'si haftada en az bir kez
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1. Yunanistan: Yetişkin vatandaşların yüzde 87'si haftada en az bir kez
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