En çok beğeni alan 20 Tweet listesinde BTS üyesi Jungkook birçok siyasiyi geride bıraktı
14 Haziran 2021 13:51
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BTS üyesi Jungkook, mayıs ayının sonlarında atmış olduğu bir tweet ile tüm zamanlarda en fazla beğeni alan 20 tweetin 6'sının sahibi oldu.
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BTS üyelerinden Jungkook, mayıs ayının son günlerinde atmış olduğu bir tweet ile Twitter kullanıma sunulduğundan bu yana en fazla beğeni alan 20 tweetten 6'sının sahibi olmuş ve kırılması zor bir rekora sahip olmuş durumda.
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Şu ana kadar genel olarak en fazla beğeni alan tweetlere baktığımızda ise birinci sırada Chadwick Boseman'ın ailesi tarafından paylaşılan ölüm haberi yer alıyor ve söz konusu kötü haber şu ana kadar 7,4 milyon beğeni almış durumda.
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Barack Obama'nın Ağustos 2017 tarihli bir tweeti, 4,2 milyon beğeni ile ikinci sırada yer alıyor.
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ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın başkanlığı aldıktan sonra paylaşmış olduğu bir tweet, 4,1 milyon beğeni ile üçüncü sırada yer alıyor.
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Şu ana kadar en fazla beğeni almış 20 tweetin sahipleri: Chadwick Boseman'ın ailesi -Barack Obama -Joe Biden -Barack Obama -Andy Milonakis -Jungkook Kamala Harris -Joe Biden -Macaulay Culkin -Jungkook