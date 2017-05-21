En abartılı elbise: 5 kişi taşıdı
21 Mayıs 2017 16:41
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70. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında en dikkat çeken isim, elbisesini taşımaya beş kişinin yardım ettiği 1994 dünya güzeli ve oyuncu Aishwarya Rai Bachchan oldu.
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Cannes Film Festivali, gala gösterimi yapılan filmler kadar galalara katılan ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleriyle de konuşuluyor.
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Festivalin kırmızı halısına şu ana kadar, giydiği kıyafetle damga vuran isimlerden biri Aishwarya Rai Buchchan oldu.
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1994 dünya güzeli Aishwarya Rai, Cannes Film Festivali'ne hemen hemen her yıl konuk oluyor.
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Her yıl festivalin en şık giyinenleri arasına adını yazdıran Rai, bu kez ‘Okja’ adlı filmin galasında boy gösterdi.
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Bollywood ve Hollywood’da oyunculuk yapan 43 yaşındaki Hintli güzel, giydiği abartılı kıyafetle dikkat çekti.
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Rai’nin üzeri işlemeli açık mavi renkteki elbisesi Dubai asıllı Filipinli tasarımcı Michael Cinco imzası taşıyor.
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Metrelerce kumaş harcanarak yapılan ‘prenses model’ kabarık elbise, Rai’ye zaman zaman kırmızı halıda zor anlar da yaşattı.
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Festival alanının merdivenlerini tırmanırken Rai’ye eteklerini taşıması için beş kişi yardım etti.
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