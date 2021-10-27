Empire State Koşusu gerçekleştirildi; 10 dakikada 1576 basamak çıktılar
27 Ekim 2021 13:30
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Tüm dünyadan profesyonel ve amatör sporcuların New York’un en ünlü binasına koşarak çıktıkları Empire State Koşusu, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlendi.
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Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen koşuda 24 ülkeden 200’den fazla sporcu, 1576 basamak çıkarak Empire State binasının 86’ıncı katına ulaşmak için yarıştı.
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Empire State Koşusu gerçekleştirildi: 10 dakikada 1576 basamak
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Kazananlara THY’den açık bilet hediye edildi.
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İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, koşuya engelli haklarına dikkati çekmek amacıyla iki sporcusuyla katıldı.
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İZEV adına koşuda, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ve uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran yarıştı.
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Onaran, koşu öncesinde yaptığı açıklamada, "İZEV Vakfıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Empire State Maratonu'na Kemal Özdemir ile birlikte katılacağız. 86 kat, 1576 basamağı çıkacağız.
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Biz bunu engelli haklarına farkındalık yaratmak için yaptık, o nedenle bizim için çok önemli. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
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Kemal Özdemir ise “İlk hedefimiz iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bir başka hedefimiz daha var, zihindeki yıkılmak zorunda olan duvarı yıkmak için buradayız. Bizim için en önemlisi de bu" diye konuştu.
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İZEV Başkanı Hakan Kural, vakfın son yıllarda tüm projelerinde, Türkiye sosyal markasını işleyecek ve globale çıkartacak çalışmalar yaptığını belirterek, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle engellilik bağlamında Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlatmak istediklerini dile getirdi.
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Empire State Koşusu'na engelli hakları için katıldıklarını ifade eden Kural, “Bu bir ilk ve hayal ettiğimiz bir duraktı. Bundan sonra da Avrupa’da pek çok çalışma yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.