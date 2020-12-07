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Empire dergisi, 2020'nin en iyi filmlerini seçtiği listeyi yayımladı

07 Aralık 2020 10:38

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İngiltere'de yayımlanan film dergisi Empire, 2020 yılı içerisinde ülkede vizyona giren yapımlara yer vererek hazırladığı yılın en iyi filmleri listesini paylaştı.

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1. "Parasite" - Bong Joon-ho

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2. "Portrait Of A Lady On Fire" - Céline Sciamma

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3. "Uncut Gems" - Josh & Benny Safdie

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4. "Rocks" - Sarah Gavron

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5. "Saint Maud" - Rose Glass

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6. "The Invisible Man" - Leigh Whannell

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7. "Lovers Rock" - Steve McQueen

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8. "The Lighthouse" - Robert Eggers

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9. "Mank" - David Fincher

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10. "Jojo Rabbit" - Taika Waititi

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11. "Mangrove" - Steve McQueen

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12. "Queen & Slim" - Melina Matsoukas

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13. "1917" - Sam Mendes

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14. "Hamilton" - Thomas Kail

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15. "I’m Thinking of Ending Things" - Charlie Kaufman

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16. "A Beautiful Day In The Neighbourhood" - Marielle Heller

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17. "Tenet" - Christopher Nolan

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18. "Onward" - Dan Scanlon

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19. "Da 5 Bloods" - Spike Lee

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20. "Host" - Rob Savage

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