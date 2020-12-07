Empire dergisi, 2020'nin en iyi filmlerini seçtiği listeyi yayımladı
07 Aralık 2020 10:38
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İngiltere'de yayımlanan film dergisi Empire, 2020 yılı içerisinde ülkede vizyona giren yapımlara yer vererek hazırladığı yılın en iyi filmleri listesini paylaştı.
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1. "Parasite" - Bong Joon-ho
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2. "Portrait Of A Lady On Fire" - Céline Sciamma
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3. "Uncut Gems" - Josh & Benny Safdie
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4. "Rocks" - Sarah Gavron
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5. "Saint Maud" - Rose Glass
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6. "The Invisible Man" - Leigh Whannell
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7. "Lovers Rock" - Steve McQueen
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8. "The Lighthouse" - Robert Eggers
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9. "Mank" - David Fincher
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10. "Jojo Rabbit" - Taika Waititi
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11. "Mangrove" - Steve McQueen
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12. "Queen & Slim" - Melina Matsoukas
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13. "1917" - Sam Mendes
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14. "Hamilton" - Thomas Kail
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15. "I’m Thinking of Ending Things" - Charlie Kaufman
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16. "A Beautiful Day In The Neighbourhood" - Marielle Heller
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17. "Tenet" - Christopher Nolan
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18. "Onward" - Dan Scanlon
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19. "Da 5 Bloods" - Spike Lee
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20. "Host" - Rob Savage
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