Emmy ödülleri sahiplerini buldu
23 Eylül 2013 21:19
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"Newsroom"un başrol oyuncusu Jeff Daniels En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk defa aday olduğu ödülün sahibi oldu.
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Jeff Daniels'in rakipleri, "Breaking Bad"den Bryan Cranston, "House of Cards's" dizisinin başrol oyuncusu Kevin Spacey ve "Homeland" dizisinin başrol oyuncusu Damian Lewis idi.
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Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu ise, "Veep"in yıldızı Julia Louis Dreyfus'un oldu.
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Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise, "Homeland" dizisinde CIA ajanını canlandıran Claire Danes'e gitti. Claire Danes geçtiğimiz yıl da bu ödülün sahibi olmuştu.
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En İyi Komedi Erkek oyuncusu dalında ödüle uzanan isim "Big Bang Theory'nin başrol oyuncusu Jim Parsons oldu. Parsons ödülü üçüncü kez kazandı.
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Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü E-2'de yayınlanan "Breaking Bad" aktrisi Anna Gunn'ın oldu.
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Televizyon dünyasında Emmy heyecanı ile 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. "How I Met Your Mother" dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris gecenin sunuculuğunu üstlendi.
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En İyi Komedi dizisi ödülünü "Modern Family'i alırken, En İyi Drama dizisi ödülünü "Breaking Bad" kazandı.
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